Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс

Российский школьник Ярослав Зарубин вместо решения задачи по математике в ЕГЭ написал текст песни Бритни Спирс, об этом он сообщил в Twitter.

«Я не знаю, как это решать, но у меня есть кое-что получше», — написал выпускник вместо ответа на задание. Далее следует текст песни американской певицы.

Ярослав Зубарин также опубликовал отсканированный лист теста ЕГЭ, где видно, что в графе ответа написан текст песни «Hold It Against Me» («Это против меня»).

Я всем говорил, что, после результатов экзамена, приведу доказательства, что я действительно написал текст песни Бритни Спирс вместо 17-го задания по профильной математике... так вот#егэ2020 pic.twitter.com/BRcQkKSqNf — Yaroslav Zarubin (@YaroslavZarubin) July 22, 2020

Несмотря на казус, Зарубин на экзамене набрал 56 баллов. При этом минимальный балл на ЕГЭ по математике профильного уровня составил 27 баллов.