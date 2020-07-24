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Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский школьник Ярослав Зарубин вместо решения задачи по математике в ЕГЭ написал текст песни Бритни Спирс, об этом он сообщил в Twitter.

«Я не знаю, как это решать, но у меня есть кое-что получше», — написал выпускник вместо ответа на задание. Далее следует текст песни американской певицы.

Ярослав Зубарин также опубликовал отсканированный лист теста ЕГЭ, где видно, что в графе ответа написан текст песни «Hold It Against Me» («Это против меня»).

Несмотря на казус, Зарубин на экзамене набрал 56 баллов. При этом минимальный балл на ЕГЭ по математике профильного уровня составил 27 баллов.


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