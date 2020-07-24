Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru

Видео с курьезами, снятое на камеры наблюдения или мобильные, может стать не только «жемчужиной» личного архива, но и поучаствовать в конкурсе, и принести автору приз — камеру видеонаблюдения, комплект «Умный дом» или подписку на онлайн-кинотеатр.

Конкурс открыт на портале Sibnet.ru при поддержке «Ростелеком». Соревноваться можно в трех номинациях: «Дома», «На улице» и «Очевидец». В номинации «Дома», «На улице» принимаются видео, снятые камерами наблюдения. В номинацию «Очевидец» можно отправить кадры, снятые на другие устройства.

Видео могут содержать курьезные сюжеты с людьми или с милыми и смешными выходками домашних животных, необычными природными или «потусторонними» явлениями.

Главное условие для участия — видеозапись должна быть интересной. Кадры пустой квартиры или дачного участка, где ничего не происходит, не принимаются. А вот если камера зафиксирует «привидение», шаровую молнию, нелепую и неудачную попытку ограбления — это отличный сюжет для конкурса.

А какие призы?

Прием заявок на участие в конкурсе начался 20 июля, а завершится 20 августа 2020 года. Определяют победителя пользователи Сети. Чем больше голосов получит видеоролик на страницеконкурса, тем выше шанс на победу. Авторы видео, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы. А призовых мест немало — 15 в каждой из трех номинаций.

За первое место в номинации «Ростелеком» дарит камеру видеонаблюдения и услугу «Видео за 350» на шесть месяцев.

Тем, кто занял со второго по 15 место — промокод онлайн-кинотеатра Wink на подписку «Максимум» на 30 дней.

Суперприз — это комплект «Умный дом» от «Ростелекома» с набором датчиков «Безопасность» и услуга «Умный дом» на год. Его получателя определит экспертное жюри.

Условия конкурса

Для того чтобы отправить видео на конкурс, нужно кликнуть на «Добавить видео» на странице конкурса. Участнику предложат заполнить форму-заявку. В ней необходимо загрузить видеофайл и придумать ему название. Также нужно указать достоверные данные о себе. Это нужно, чтобы в случае выигрыша организатор мог связаться с участником.