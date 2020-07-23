Макаревич хочет подать в суд на новосибирского депутата за баннер

Предвыборный плакат депутата Сергея Бондаренко с фразой из песни Андрея Макаревича вызвал скандал, лидер группы «Машина времени» заявил Sibnet.ru, что готов подать в суд из-за нарушения авторских прав.

Кандидат в депутаты в Горсовет Новосибирска Александра Попова опубликовала в соцсетях фотографию предвыборного баннера единоросса, действующего депутата Горсовета Сергея Бондаренко. На нем есть строчка «В бурю лишь крепче руки». Она почти идентична фразе из песни Макаревича «За тех, кто в море». Только у него в песне «В буре».

«Макаревич никакого разрешения на использование своей строчки не давал и уже консультируется с юристами по поводу подачи иска в суд», — сказал Sibnet.ru пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

Помощник депутата сказал, что Бондаренко пояснил свою позицию другому новосибирскому СМИ. Депутат сообщил журналистам, что строчка скопирована не полностью. Но плакаты сняты из-за другой ошибки — на нем некрасиво обрезаны руки депутата.

Попова пояснила, что возможно, будет подана жалоба в избирком.

«Федеральным законом №67 запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Кандидату могут отменить регистрацию на выборах», — сказала глава правового отдела избиркома Новосибирской области Оксана Хижина.

Бондаренко — директор похоронного дома «ИМИ». В горсовет он выдвигается по избирательному округу №50. Выборы пройдут 13 сентября 2020 года.