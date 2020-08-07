Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения

Многие испытывают предубеждение перед видеонаблюдением. Одних пугает глазок камеры, другие просто не видят смысла в ее установке. Но это — борьба с прогрессом, дополнительным комфортом и безопасностью. Что теряют люди, отказываясь от таких систем?

Мы беспокоимся за то, чего не видим — это свойство человеческой психики. Видеонаблюдение расширяет зону нашего контроля. Когда мы с помощью камеры знаем, что происходит в квартире и как там наши родные, то перестаем понапрасну волноваться. И, главное, — получаем возможность при необходимости быстро вмешаться в ситуацию.

Самая удобная фишка современных камер в том, что картинку с них можно смотреть в режиме реального времени в любом месте планеты, где есть интернет. Для этого подойдет и компьютер, и смартфон.

Упущенная возможность №1— наблюдение за квартирой

Уезжаете на выходные на дачу или улетаете на длительный отдых в отпуск и беспокоитесь за сохранность имущества? С видеонаблюдением можно постоянно контролировать, что происходит в квартире. Систему можно настроить так, чтобы она подавала сигнал владельцу при срабатывании датчиков и немедленно направляла камеру в нужное место, попутно отправляя данные на защищенный сервер.

Фото: © Sibnet.ru

Современные устройства позволяют автоматически распознавать личность по лицу. Они самостоятельно определят и подадут хозяину сигнал, свой ли человек появился в доме или туда пробрался неопознанный тип. В последнем случае злоумышленнику с помощью уставленного в системе динамика можно передать «привет».

Очень полезны такие системы, когда в доме делает ремонт бригада строителей. Под видеоконтролем работа у них будет продвигаться гораздо эффективней.

Упущенная возможность №2 — контроль за детьми

В большинстве семей дети большую часть времени в будние дни представлены сами себе. И без дополнительного контроля определить, чем они заняты, невозможно. Камера может выступить мощным дисциплинирующим фактором. Под надзором родителей им будет сложно улизнуть от домашнего задания, убивая часы на компьютерные игры. Главное, предупредить ребенка об этом и оставить ему личное пространство.

Без наблюдения не обойтись, если с совсем маленьким ребенком дома сидит няня. Было множество случаев, когда, казалось бы, приличные женщины плохо обращались с детьми.

Камеры можно использовать и как видеоняню, наблюдая за крепким сном ребенка из соседней комнаты.

Видеонаблюдение позволит также смонтировать ролики из забавных моментов с маленькими детьми и сохранить их в семейном архиве.

Упущенная возможность №3 — присмотр за больными и пожилыми

Жесткий контроль нужен не только за нянями с маленькими детьми, но и за сиделками с тяжелобольными родственниками. Нередки случаи неподобающего отношения соцработников с беспомощными людьми.

Присмотр желателен и за пожилыми родными и близкими, живущими в одиночестве. Камеры позволяют контролировать, не стало ли им плохо. В случае сердечно-сосудистых заболеваний счет идет на минуты. Немедленный вызов «скорой помощи» — вопрос жизни и смерти.

Камера, установленная в квартире у одинокого пожилого человека, может стать дополнительным каналом связи с близкими. Но здесь также, как и с детьми, важно оставить личное пространство.

Упущенная возможность №4 — как там домашние питомцы

Для большинства людей остается тайной, чем заняты домашние животные, когда они остаются дома одни. Видеонаблюдение раскроет эту загадку. Система включится и подаст хозяину сигнал при пересечении животным обозначенной зоны, например, спальни. А голосовая команда из динамика позволит согнать собаку с кровати.

С помощью камеры можно проверить жалобу соседей на то, что ваш пес громко лает или воет в ваше отсутствие. И, если, питомец, действительно приуныл без хозяина, с помощью динамика его можно приободрить ласковым словом.

И в данном случае благодаря камерам можно создать веселые ролики с вашими любимцами.

Упущенная возможность №5 — что творится на даче

Установка системы на дачном участке также может решить ряд проблем. Например, можно узнать, кто вытоптал грядки или оборвал ягоды. Видео послужит убедительным доказательством.

Сам факт наличия видеонаблюдения может отпугнуть непрошеных гостей. Для этого, правда, придется раскошелиться на антивандальную камеру и развешать повсюду предупреждающие таблички.

Фото: © Sibnet.ru

Ну а, если хозяин зимой загрустит о даче, камера ему покажет участок в любое время.

Видеть своими глазами посредством современных технических систем наблюдения — лучший способ избавиться от беспокойства за сове имущество и близких.