Ольга Бузова устроит пляжную вечеринку на Алтае в разгар пандемии

Певица и телеведущая Ольга Бузова приедет в Яровое Алтайского края, чтобы выступить перед поклонниками на пляже. Организаторы заявляют, что речи о массовом мероприятии не идет.

#Хобби и досуг Десятки пляжей открыли на Алтае

«24 июля все вместе мы будем на пляже озера Яровое наслаждаться природой, моим творчеством и укреплять иммунитет соленой водой, и пустимся во все пляжные. Так же, как и в прошлом году, все мои люди 24 июля будут со мной», – говорит Бузова в видеоролике, опубликованном в Instagram на странице пляжного курорта.

Сообщается, что Бузова приедет на пляж Malibu, цена билета – 1,5 тысячи рублей. При этом несмотря на то, что пляжи в крае открыты, массовые мероприятия все еще запрещены по всей стране.

В то же время, представители курорта сообщили Sibnet.ru, что речи о массовом мероприятии, концерте не идет. «Это не концерт, гости приобретают вход на пляж. То есть, вы платите только за вход, если собираетесь посещать территорию пляжа Malibu. А на территории будет музыкальное сопровождение», – пояснила собеседник.

Она добавила, что пляжи приказом губернатора края открыты и разрешены к посещению. Тем не менее, гостей курорта просят соблюдать дистанцию даже на открытых территориях. «У нас везде есть информационные стенды и таблички, а также всем желающим пройти на пляж будет бесплатно выдана маска. Сотрудники у нас экипированы средствами индивидуальной защиты, у всех измеряют температуру, проводят дезинфекцию», –добавила она.

В Алтайском крае, по последним данным оперштаба, инфицировано 7941 человек, из них 183 выявили за последние сутки. Выздоровели 5318 человек, умерли 166 пациентов с коронавирусом. Несмотря на то, что уже несколько дней ежденевный прирост числа заболевших снижается и уже опустился ниже отметки в 200 человек, край все еще находится в первой десятке регионов по числу новых больных, выявляемых в сутки.

Ранее представители Роспотребнадзора заявляли, что существенный рост числа заболевших в Алтайском крае связан с тем, что жители игнорируют масочный режим и посещают запрещенные массовые мероприятия, как, например, нашумевшая дискотека близ озера Ая, на которой собрались за раз несколько сотен человек.

После разошедшегося в соцсетях видео вечеринки прокуратура устроила проверку, однако, по данным очевидцев, праздники там продолжаются до сих пор и, несмотря на то, что диджеи постоянно просят гостей не забывать о масках и социальной дистанции, те эти призывы чаще всего игнорируют.