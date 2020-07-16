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Десятки пляжей открыли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уже 38 пляжей открыли в Алтайском крае после снятия ограничения на их работу, введенных ранее из-за коронавируса, сообщает МЧС региона.

Так, в Барнауле открыты шесть пляжей – «Городской», «В парке», «Водный мир», «Планета КУ», «Природа и человек», а также пляж Бонус 21.

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В Бийске допущено к эксплуатации четыре пляжа: «На зелёном клину», «У Понтонного моста», пляжная зона, пляж «Центральный», а также пляж «Квартал АБ». В Бийском районе, селе Усть-Катунь работает пляж «Катунский острог», а в километре от поселка Чуйский – пляж «Летний рай».

В селе Светлое Завьяловского района работают пляжи «Изумруд» и «Импульс» на озерах Кормовище и Горичка. На озере Песчаное в селе Бурла разрешили работать пляжу «Волна», в Благовещенке – пляжу Центральный, в Заринске на реке Чумыш открыт пляж «Городской».

В селе Мамонтово на озере Большое Островное открыт пляж «ДОЛ «Чайка», пляж с таким же названием работает на озере Разлив в селе Тюменцево. На знаменитом соленом озере Большое Яровое открыты сразу три пляжа. Это «Причал-22», «Причал-42» и «Причал-55».

В селе Саввушка Змеиногорского района на озере Колыванском открыты девять мест отдыха. Это пляжи на базах отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», а также пляж на базе отдыха санатория «Лазурный», на туристических стоянках «Солнечный берег», «Ласковый прибой».

На озере Белое в поселке 8 марта Курьинского района действует пляж на туристической базе «Мечта», а также пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала».

В Алтайском районе работает популярный у туристов пляж «Бирюзовая Катунь», расположенный недалеко от Республики Алтай на левом берегу Катуни. На озере Ая действуют пляжи «Здравница Ая» и «Берёзка». В селе Алтайское на искусственном водоеме работают два пляжа «Парк Холмогорье».

МЧС уточняет, что официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и безопасен.



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