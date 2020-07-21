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Ограничения в Омске перестанут снимать из-за роста больных COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Режим повышенной готовности в Омской области продлен до 4 августа, а масочный режим сохранится в регионе до 1 сентября, сообщил областной оперштаб.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации решено не вводить новых послаблений и не переходить к третьему этапу снятия ограничений. При этом сохраняются ранее принятые послабления», — говорится в сообщении.

Омская область стала одним из первых регионов, где раньше других начали снимать ограничительный меры. Ранее там открылись летние веранды общепита, детские сады, разрешили работать спортивным организациям для тренировок профессиональных спортсменов.

По данным омского оперштаба на 20 июля, в регионе 5,5 тысячи заразившихся коронавирусом, прирост за последние сутки составил 108 человек. Выздоровели 3,2 тысячи человек (40 человек за последние сутки). Умерло по официальной статистике 52 пациента.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.