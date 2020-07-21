Ограничения в Омске перестанут снимать из-за роста больных COVID-19

Режим повышенной готовности в Омской области продлен до 4 августа, а масочный режим сохранится в регионе до 1 сентября, сообщил областной оперштаб.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации решено не вводить новых послаблений и не переходить к третьему этапу снятия ограничений. При этом сохраняются ранее принятые послабления», — говорится в сообщении.

Омская область стала одним из первых регионов, где раньше других начали снимать ограничительный меры. Ранее там открылись летние веранды общепита, детские сады, разрешили работать спортивным организациям для тренировок профессиональных спортсменов.

По данным омского оперштаба на 20 июля, в регионе 5,5 тысячи заразившихся коронавирусом, прирост за последние сутки составил 108 человек. Выздоровели 3,2 тысячи человек (40 человек за последние сутки). Умерло по официальной статистике 52 пациента.