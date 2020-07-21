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Туристов пустят в закрытые ранее высокогорья Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © koshagachskij_rajon, https://www.instagram.com

Достопримечательности высокогорного Кош-Агачского района, все еще закрытого из-за коронавируса, открыли для туристов в Республике Алтай.

«В связи с возросшим интересом наших подписчиков к информации о снятии ограничений в туристической сфере разъясняем, что ограничения сняты для туристов желающих посетить достопримечательности Кош-Агачского района без права въезда в населенные пункты района», – сообщила администрация района.

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Глава муниципального образования Серикжан Кыдырбаев объяснил, что туристы, не заезжая в поселки, могут посетить Курайскую степь, Актру, так называемый Марс, расположенный в ущелье Кызыл-Чин, горячие Джумалинские источники, а также плато Укок, где находятся сотни древних курганов, в одном из которых в 1993 году археологи нашли мумию древней женщины, погребенной 2,5 тысячи лет назад. Находку окрестили принцессой Укока, сейчас она хранится в музее Горно-Алтайска.

По последним данным оперштаба, в регионе подтверждено 1304 случаев заболевания, из которых 628 – в Кош-Агачском районе. Здесь ежедневный прирост заболевших в последние дни начал снижаться, однако ежедневные рейсы из Горно-Алтайска в этот район приостановлены.

Работа турбаз в регионе возобновилась 3 июля, однако это не коснулось Кош-Агачского района. Туристы, рвущиеся на отдых в Горный Алтай из-за закрытой заграницы в социальных сетях на протяжении нескольких недель спрашивали, когда можно будет посетить этот отдаленный район, и просили сделать это как можно скорее.



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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.