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Алтайский край ответил на рост коронавируса ослаблением режима

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил открыть пляжи и торговать непродовольственными товарами на рынках, но ужесточил масочный режим, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые меры приняты на фоне роста количества зараженных коронавирусом.

Допускается начало работы пляжей, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания, говорится в изменениях в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Уточняется, что решение обусловлено «необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свою жизнь риску».

Среди других послаблений — разрешена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках, спортсменам, которые входят в сборные команд региона или готовятся в группах высшего спортивного мастерства, можно возобновить занятия.

Однако в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Предприятиям торговли и сферы услуг запрещено обслуживать посетителей без масок. Также в помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, быть организована обработка рук антисептиком.

В Алтайском крае последнюю неделю наблюдается значительный рост заболевших COVID-19. По данным на 10 июля, зарегистрировано более 5,3 тысячи случаев коронавируса (+240 за сутки). Коэффициент распространения коронавируса составил 2,04. Это самый большой показатель среди регионов России. По требованиям Роспотребнадзора, частичное смягчение режима самоизоляции должно начинаться, когда коэффициент ниже 1.

Тема: Распространение коронавируса
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