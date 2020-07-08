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Загадка для физиков: что такое шаровая молния

Автор:
Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
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Фото: © pexels.com
Вылезла из розетки, прожгла окно, плавала в воздухе… Очевидцы описывают шаровую молнию совершенно по-разному. А ученые до сих пор не смогли воспроизвести это явление, чтобы окончательно объяснить — что это за светящиеся электрические шары. Но как избежать неприятностей при встрече со с ними, физикам известно.   

«Это какое-то замечательное физическое явление, но его природа до конца не понятна. Ясно, что это какая-то необычная форма материи, типа плазмы», — говорит о шаровой молнии кандидат технических наук доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

Он отмечает, что, во-первых, встречаются совершенно разные описания шаровой молнии. «Или это какие-то сгустки энергии, которые взрываются, наносят определенный материальный ущерб, пожары вызывают. А есть описанные в литературе ситуации, когда на двух мирно беседующих человек на улице опускается шаровая молния больших размеров, но сильно разреженная, и они этого не замечают, а потом она улетает», — приводит примеры физик.

#Наука
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А во-вторых, шаровую молнию очень сложно воспроизвести в контролируемых условиях. Ученые пытались получить что-то похожее, но удачных опытов до сих пор нет.

Это довольно редкое явление и спонтанное, но обычно оно возникает во время грозы. Как и простая молния, шаровая обладает большим запасом энергии.

От обычной молнии шаровую отличает «время жизни». Если обыкновенная существует сотые доли секунды, то шаровая — несколько минут. «Они могут возникать в закрытых помещениях. Перемещаться в пространстве. Могут прожигать что-то, через окно проходить», — описывает различия Христофоров.

Наблюдают шаровую молнию в совершенно разных регионах. При этом если в европейской части чаще видят небольшие сгустки энергии, то в гористой местности — более крупные шары, которые «путешествуют» дольше.

Сотни теорий

Насчитывают более 400 теорий, объясняющих удивительный атмосферный феномен. Наиболее известны предположения Нобелевского лауреата, физика Петра Капицы и исследователя молний Бориса Смирнова.

Капица считал, что шаровая молния — это газовый разряд, движущийся вдоль силовых линий стоячей электромагнитной волны между облаками и землей. По теории Смирнова — это плазменная ячеистая структура, энергетический запас которой хранится в ее «порах».

Как работает грозовое облако

Несколько лет назад китайские ученые заявили о разгадке тайны шаровой молнии. По их версии, при ударе молнии в землю внезапное и сильное повышение температуры быстро испаряет из почвы оксиды кремния, железа и других элементов. А ударная волна выбрасывает образовавшийся газ в воздух, формируя шар. Им удалось заснять это явление в высокогорном районе Тибета.

Как не притянуть молнию

Физик Христофоров советует в любом случае во время грозы отключать электричество, так как молния — это переменный ток, а он в проводниках возбуждает огромные ЭДС (электродвижущие силы), что в результате скачков напряжения может привести к сгоранию бытовой техники.

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А если произойдет необыкновенное и появится шаровая молния, то не стоит делать резких движений. Здесь нужно придерживаться принципа, как при упавшем на землю высоковольтном проводе — отходить мелкими шажками, чтобы не создать напряжение.

«Шаровая молния чувствует движение воздуха вокруг. Она поэтому движется по течению: воздух движется в какую-то сторону, и она вместе с ним. Если вы будете стоять на месте, то она пролетит мимо вас, не заденет. Но поскольку вы являетесь предметом диэлектрическим, то вы притягиваете молнию. Поэтому нужно сделать так, чтобы с одной стороны не очень сильно притягивать, а с другой стороны — не увлекать шаровую молнию к себе», — объяснял в интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель совета по шаровой молнии РАН Владимир Бычков.

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