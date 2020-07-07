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Десятки тысяч гектаров тайги горят в Бурятии и Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Десятки тысяч гектаров тайги горят возле Байкала. С огнем пытаются справиться не только наземными силами, но и с помощью авиатехники, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным регионального правительства, в области зарегистрировано 65 действующих пожаров. Общая площадь охваченной огнем тайги — более 48,3 тысячи гектаров. Большая часть леса горит в труднодоступной местности. Справиться с огнем пытаются не только наземными силами.

Самолет-амфибия Бе-200 совершил 11 сбросов воды общим объемом 1,1 тысячи тонн. Авиамониторинг осуществляют пять легкомоторных самолетов и шесть Ан-2. Пять вертолетов Ми-8 были задействованы в переброске пожарных-десантников.

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Непростая ситуация с лесными пожарами складывается и в Бурятии. За прошедшие сутки удалось потушить 25 термоточек на общей площади 1,3 тысячи гектара. Но осталось еще 13 очагов, их площадь превышает 1,2 тысячи гектара.

В июле стало известно, что опытные пожарные-добровольцы из Бурятии будут учить волонтеров из других регионов бороться с огнем в лесу. В этом году обучение пройдет для добровольцев из Новосибирска, Хабаровска, Красноярска и Забайкалья.

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