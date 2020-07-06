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Огонь разбушевался в тайге возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Площадь лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии увеличивается, а Забайкалье накрыло дымом от горящей тайги. Спасти леса смогли бы проливные дожди, но в ближайшие сутки во всех регионах ожидается четвертый и пятый класс пожароопасной, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

С субботы на воскресенье в Иркутской области потушили 17 лесных пожаров. Действующими оставалось 62 пожара. Общая площадь действующих очагов — более 37 тысяч гектаров.

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На подмогу пожарным Приангарья вызвали самолет-амфибию Бе-200. Он уже совершил четыре вылета в самые труднодоступные места, где горит тайга. С другой стороны Байкала — в Бурятии действуют 12 лесных пожаров в пяти районах. Непростая ситуация складывается в нацпарке. Там тушат два грозовых пожара.

А Забайкальский край накрыло дымом из соседних областей, а также из регионов Дальнего Востока. По данным краевого правительства, в Дальневосточном федеральном округе действует более 200 лесных пожаров общей площадью более миллиона гектар. В самом Забайкалье действует 12 лесных пожаров на площади 1,5 тысячи гектара.

Тема: Лесные пожары в Сибири
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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?