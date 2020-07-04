Шашлык из магазина: как выбрать замаринованное мясо

Часто люди предпочитают не тратить время на маринование шашлыка по своим рецептам, а покупают полуфабрикаты в магазинах. Но при этом сталкиваются с проблемой выбора. О том, на что обратить внимание при выборе замаринованного мяса и как расшифровать этикетку, рассказал эксперт Роскачества.

Специалисты советуют отдавать предпочтение магазинному шашлыку, упакованному на мясокомбинате. Выбирать лучше продукт известного, проверенного изготовителя.

«На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Информация о продукте должна содержать сведения о том, что полуфабрикат мясной (а не мясосодержащий). Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — посоветовал эксперт.

В 2006 году мясоперерабатывающую промышленность обязали ввести классификацию полуфабрикатов по категориям, в зависимости от количества мышечной ткани («постного мяса» без жировой и соединительной тканей) — самого ценного составляющего мясной продукции.

На эти категории и нужно обращать внимание прежде всего. Они указываются на этикетке. «Отдавайте предпочтение категориям А и Б. Категории Г и Д — это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже — прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка», — пояснил эксперт.

Несвежий, гнилостный запах невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами. Если даже в магазине сырой шашлык не показался пропавшим, то в готовом виде у мяса обязательно проявится запах и вкус испорченного продукта.

Важен размер кусочков

Ну и, конечно, нужно обратить особое внимание на дату изготовления. Особенно если планируется готовить шашлык сразу. Дата должна быть максимально близкой к моменту покупки — важно чтобы шашлык не простоял длительное время на полке магазина, которая, как правило, не способна обеспечить стабильную температуру хранения.

Если предстоит долгая дорога, шашлык нужно положить в переносной холодильник. Эксперт настоятельно рекомендовал тем, кто везет полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не покупать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается.

Также нужно оценить размер и массу кусочков. Они должны быть максимально однородны, тогда будет удобно нанизывать кусочки на шампур и шашлык будет равномерно прожариваться и доходить до готовности.

Важно, чтобы при готовки от углей не было никаких языков пламени. Пламя — это сигнал того, что в дыме присутствуют канцерогенные вещества, которые попадают в мясо. С этой точки зрения самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от попадания канцерогенов, образующихся при горении.