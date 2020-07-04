Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка

Шашлык делают из свинины, говядины, курицы, телятины, рыбы. Для каждого вида мяса используют свои маринады. Но в России особенно популярен свиной шашлык. Нужен ли свинине особый маринад, когда выручит пиво и что можно сделать с томатным соком?

Свинину, говядину и баранину маринуют не менее двух часов. Лучше в это время не ставить емкость с мясом в холодильник, а подержать его при комнатной температуре. И только после этого убирать в холод на шесть-восемь часов.

Луковый маринад

Самый простой и доступный маринад — луковый. На два килограмма мяса нужно взять 500 граммов репчатого лука, соль и перец по вкусу. Мариновать можно двумя способами. Если времени на долгую возню нет, можно очистить лук, порезать его крупными кусками и перебить в блендере.

Мясо посолить, поперчить и перемешать. После этого залить свинину луковой кашицей и еще раз хорошо перемешать. Перед приготовлением кусочки мяса лучше обсушить на бумажной салфетке.

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Второй способ потребует больше времени. Лук нужно нарезать крупными кольцами или полукольцами.

После этого перетереть лук так, чтобы терпкие колечки выпустили сок. И добавить к мясу, приправленному солью и перцем. Накрыть емкость крышкой или пакетом, выдержать два часа при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник.

При жарке лучше не использовать лук из маринада. Он будет гореть и испортит вкус мяса неприятной горчинкой.

«Классический» уксус

Маринад с уксусом считают классическим и даже устаревшим, предпочитая ему другие варианты. Но зря. Уксус придает пресной свинине пикантную кислинку. Для уксусного маринада понадобиться:

Свиная шейка 1,3 килограмма

Три средние луковицы

Уксус столовый 9% — четыре столовых ложки

Вода — восемь столовых ложек

Сахар – 1 чайная ложка

Соль и перец по вкусу

Мясо нарезать на средние кусочки. Мелко резать свинину не рекомендуется, при жарке можно пересушить шашлык и он потеряет все сочное очарование. Но и слишком крупными куски делать не стоит – они не прожарятся.

Мясо уложить в миску, поперчить, посолить и перемешать. Лук очистить, нарезать кольцами, уложить в миску и слегка примять руками, чтобы овощ отдал немного сока мясу. Сверху присыпать мясо с луком сахаром и вновь перемешать.

Затем развести уксус водой и залить луково-мясную смесь. Вновь тщательно перемешать, дать настоятся в течение одного-двух часов и убрать в холодильник на ночь.

Кефир

Кефирный маринад также относится к проверенным годами и пользуется популярностью у любителей шашлыка. Мясо становится мягким, и кефир также как уксус способен оттенить вкус свинины. Для маринада понадобится:

Два килограмма свинины

Репчатый лук — 1,5 килограмма

Кефир — 1,5 литра

Соль и перец по вкусу

Приправа для шашлыка или другая приправа по вкусу

В миску нужно уложить мясо, нарезанное средними кусками. Посолить, поперчить и добавить приправу. Лук порезать полукольцами или четвертями колец, добавить к мясу и слегка помять.

Залить все кефиром и перемешать. Выдерживать мясо в таком маринаде лучше сразу в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Пиво

Для пивного маринада необходимо брать нефильтрованное «живое» пиво. Лучше не экономить на солодовом напитке, чтобы не испортить вкус мяса не самым качественным пивом. Для того чтобы замариновать свинину в пиве, нужно:

Два килограмма мяса

Репчатый лук – 700 граммов

Два зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Столовую ложки паприки (необязательно)

800 миллилитров пива

К порезанному на кусочки мясу добавить соль, перец, паприку и перемешать. Затем положить в емкость нарезанные полукольцами лук, слегка помять его, после чего залить все пиво. Подержать при комнатной температуре час или два, а затем убрать в холодильник.

Томатный сок

Свинина, маринованная в томатном соке, может получиться не такой мягкой. Поэтому брать лучше «молодое» мясо. Для маринада понадобятся:

Два килограмма мяса

600 граммов репчатого лука

Три зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Полтора-два литра томатного сока.

В емкость уложить мясо, порезанное на куски, посолить и поперчить, перемешать. Лук порезать полукольцами, чеснок очистить и порезать.

Добавить лук и чеснок к мясу, слегка помять их, залить все томатным соком и перемешать. Выдержать два часа при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник на шесть-восемь часов.