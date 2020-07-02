Больше 100 человек умерли от СOVID-19 в Новосибирской области

Больше сотни человек с коронавирусом умерли в Новосибирской области, 3,7 тысячи человек выздоровели с начала пандемии, сообщает региональный штаб.

По данным оперативного штаба на утро 2 июля в регионе зарегистрировано 6, 1 тысячи случаев инфицирования СOVID-19, прибавилось 92 за последние сутки, включая 370 детей. 3, 7 тысячи пациентов выписаны с выздоровлением, из них 96 за сутки.

Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек. В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.