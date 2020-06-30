НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Бобры оказались виновниками таяния вечной мерзлоты

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Фото: © publicdomainpictures.net

Бобры меняют ландшафты Арктики и Аляски, активно распространяясь в этих регионах, в результате может исчезнуть вечная мерзлота, что повлияет на климат, к такому выводу пришли немецкие ученые.

Исследователи из Института Альфреда Вегенера обнаружили, что бобры необычайно активны в арктических районах Аляски. Всего за пять лет они создали 56 новых озер, говорится в работе, опубликованной в Environmental Research Letters.

«Бобры начали распространяться по Арктике в последние десятилетия, что связано как с глобальным потеплением, так и с тем, что на них сейчас не так много охотятся. Мы не ожидали того, что эти грызуны столь эффективно воспользуются этой возможностью. По сути, сейчас их численность растет экспоненциально», — рассказал изданию EurekAlert! климатолог Ингмар Нитце.

Из-за бобров водоемы, которые раньше замерзали, теперь заполнены теплой водой. Это, по мнению авторов исследования, может значительно ускорить таяние мерзлоты и запустить цепную реакцию, из-за чего она быстро исчезнет в ближайшее время.

Ученые предполагают, что подобные процессы происходят не только на Аляске, но и в Канаде, и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты.

Еще по теме
Ученые впервые за 50 лет исследуют красноярское озеро Кутарамакан
«Вектор» выявил более 100 штаммов нового коронавируса
Ученые выделили наиболее сейсмоопасные районы Алтая
Аномально массивная черная дыра обнаружена в ранней Вселенной
смотреть все
Технологии #Наука #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко открыли мемориал солдату во Ржеве
•
Трампа обвинили в оскорблениях и унижении Меркель
•
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
•
Бобры «сгрызли» вечную мерзлоту
Подробности
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Удивительное «антивирусное» голосование. ФОТО
•
От Теслы до НЛО: кто взорвал Тунгусский метеорит
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Удивительное «антивирусное» голосование. ФОТО
Сибирь 30.06.2020 19:44
Лидеры и аутсайдеры: как голосует Сибирь по поправкам в Конституцию?
Сибирь 30.06.2020 19:06
Фильм «Байкал. Ноев ковчег» выйдет на Первом канале
Сибирь 30.06.2020 17:42
Новосибирский завод заявил о возможной остановке работы
Сибирь 30.06.2020 17:38
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
4551
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
3200
Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами
3038
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
3036
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко открыли мемориал солдату во Ржеве
•
Трампа обвинили в оскорблениях и унижении Меркель
•
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
•
Бобры «сгрызли» вечную мерзлоту
Подробности
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Удивительное «антивирусное» голосование. ФОТО
•
От Теслы до НЛО: кто взорвал Тунгусский метеорит
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Если бы лунтики с урнами по домам не ходили,то и явки такой не было бы.Да плюс ко всему бюджетников силой...

Иркут 69

Явку натянут без сомнений. Даже в Иркутске, славящимся своим бунтарским духом. А уж в национальных султанатах...

cre

ЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.

Uynachalnica

ЦитатаВ целом изменения, вносимые в Конституцию, по действующему законодательству не требовали общероссийского...

great_america

Если с поправками согласятся больше половины принявших участие в голосовании - судя по пропаганде пытаются...