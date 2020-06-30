Бобры оказались виновниками таяния вечной мерзлоты

Бобры меняют ландшафты Арктики и Аляски, активно распространяясь в этих регионах, в результате может исчезнуть вечная мерзлота, что повлияет на климат, к такому выводу пришли немецкие ученые.

Исследователи из Института Альфреда Вегенера обнаружили, что бобры необычайно активны в арктических районах Аляски. Всего за пять лет они создали 56 новых озер, говорится в работе, опубликованной в Environmental Research Letters.

«Бобры начали распространяться по Арктике в последние десятилетия, что связано как с глобальным потеплением, так и с тем, что на них сейчас не так много охотятся. Мы не ожидали того, что эти грызуны столь эффективно воспользуются этой возможностью. По сути, сейчас их численность растет экспоненциально», — рассказал изданию EurekAlert! климатолог Ингмар Нитце.

Из-за бобров водоемы, которые раньше замерзали, теперь заполнены теплой водой. Это, по мнению авторов исследования, может значительно ускорить таяние мерзлоты и запустить цепную реакцию, из-за чего она быстро исчезнет в ближайшее время.

Ученые предполагают, что подобные процессы происходят не только на Аляске, но и в Канаде, и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты.