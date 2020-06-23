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Президент РФ предложил расширить условия льготной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России смогут взять недвижимость стоимостью до 6 миллионов рублей по условиям льготной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующее предложение озвучил президент России в ходе обращения к россиянам во вторник, сообщили на сайте Кремля.

В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки. По ее условиям жители России могут приобрести жилье стоимостью до 3 миллионов рублей в городах России под 6,5% годовых. Для Москвы и Санкт-Петербурга эта сумма составляла 8 миллионов рублей.

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«Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья», — сказал Путин.

Он предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — до 12 миллионов рублей.

«Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», — резюмировал он.

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