Фильм дня: «Исчезнувшая»

Фильм «Исчезнувшая» снят по одноименному роману Гиллиан Флинн, писательница сама переделала свою книгу в киносценарий, в итоге критики назвали триллер идеальной экранизацией.

США, 2014 год, режиссер Дэвид Финчер, 16+

В главных ролях: Бен Аффлек и Розамунд Пайк

Слоган: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем»

Сюжет фильма повествует о Нике и Эми, семейной паре, переживающей нелегкий этап в отношениях. Они собираются праздновать пятилетие супружеской жизни. Но внезапно Эми исчезает.



В доме остались следы борьбы, кровь, а также цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами», которую жена ежегодно устраивала для своего мужа.

Триллер предвещает необычное зрелище, это гарантирует имя режиссера, снявшего фильм. Для Бена Аффлека поработать с Дэвидом Финчером было так важно, что он отложил на время работу над собственным фильмом.

Бен Аффлек:

«Он единственный режиссер из всех, что я знаю, который может выполнить чью угодно работу лучше тех людей, которые ей занимаются»

Фильм занял достойное место на кинопьедестале. «Исчезнувшая» вошла в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США, актриса Розамунд Пайк была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, также у картины много наград и номинаций в других кинопремиях.

Критики сошлись во мнении, что триллер стал идеальной экранизацией романа благодаря тому, что писательница Гиллиан Флинн сама работала над сценарием.

Факты о фильме: