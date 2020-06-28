Фильм дня: «Исчезнувшая»

Фильм «Исчезнувшая» снят по одноименному роману Гиллиан Флинн, писательница сама переделала свою книгу в киносценарий, в итоге критики назвали триллер идеальной экранизацией.
США, 2014 год, режиссер Дэвид Финчер, 16+
В главных ролях: Бен Аффлек и Розамунд Пайк
Слоган: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем»
Сюжет фильма повествует о Нике и Эми, семейной паре,
переживающей нелегкий этап в отношениях. Они собираются
праздновать пятилетие супружеской жизни. Но внезапно Эми исчезает.
В доме остались следы борьбы, кровь, а также цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами», которую жена ежегодно устраивала для своего мужа.
Триллер предвещает необычное зрелище, это гарантирует имя режиссера, снявшего фильм. Для Бена Аффлека поработать с Дэвидом Финчером было так важно, что он отложил на время работу над собственным фильмом.Бен Аффлек:
«Он единственный режиссер из всех, что я знаю, который может выполнить чью угодно работу лучше тех людей, которые ей занимаются»
Фильм занял достойное место на кинопьедестале. «Исчезнувшая» вошла в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США, актриса Розамунд Пайк была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, также у картины много наград и номинаций в других кинопремиях.
Критики сошлись во мнении, что триллер стал идеальной экранизацией романа благодаря тому, что писательница Гиллиан Флинн сама работала над сценарием.
Факты о фильме:
- «Исчезнувшая» — первый полнометражный фильм, снятый
полностью в разрешении 6k (6144x3160).
- На роль Эми Данн рассматривали Риз
Уизерспун, Шарлиз Терон, Натали Портман, Эмили Блант.
- Однажды на съемочной площадке Аффлек слегка изменил
настройки камеры, поспорив с членом съемочной группы, что Финчер
этого не заметит. Но когда начались съемки, Финчер сразу спросил,
почему изображение выглядит немного тусклым.
- День рождения Бена Аффлека совпадает с днем рождения его персонажа Ника — 15 августа.