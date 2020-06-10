НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Российские артисты поделились на поддерживающих и осуждающих Ефремова

Источник:
Sibnet.ru
93 1
Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Актеры, музыканты и телеведущие высказались по поводу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, одни знаменитости осудили артиста, другие — пожалели.

Сам по себе поступок Ефремова — поездку за рулем в состоянии сильного опьянения, никто не оправдывает, но по-человечески и по-дружески, артиста поддержали ведущая Ксения Собчак, актер Иван Охлобыстин, Дизайнер Евгения Линович.

«А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить. Скажу так: единственное что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он, в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех», — написал Иван Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».

#Кинематограф
Талант и алкоголь: чем прославился актер Михаил Ефремов

Ксения Собчак в своей посте в Instagram послала лучи подержи Ефремову, написал, что ценит его как актера и яркого человека, но ни в коем случае не оправдывает.

«Думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм — зло», — написала Собчак.

Среди тех, кто жестко раскритиковал Михаила Ефремова — ведущая Алена Водонаева, писатель Михаил Зыгарь, режиссер Никита Михалков, певица Юлия Савичева.

«Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека, мужа и отца?» — написала в Instagram Юля Савичева, рассуждая о смертельном ДТП на Садовом.

Михалков в своем высказывании о ситуации с Ефремовым был краток. «Абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал», — цитирует его слова РИА Новости.

Артисты вне закона: какие ДТП сошли с рук звездам

Смертельное ДТП с участие Михаила Ефремова произошло 8 июня вечером в Москве на Садовом кольце. Артист в состоянии сильного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Водитель отечественного авто скончался через несколько часов в больнице от множественных травм. Ефремову предъявлено обвинение, ему грозит 12 лет лишения свободы. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Талант и алкоголь: чем прославился актер Михаил Ефремов
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым планирует «посадить» актера
Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Наркотики обнаружили в крови Ефремова
смотреть все
Культгид #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отверг утверждения о занижении смертности в России
•
Белоруссия потребовала от России пересмотра цены на газ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Семь человек спасались от потопа на крыше автомобиля
Сибирь 10.06.2020 10:42
НГУ вошел в число лучших университетов мира
Сибирь 10.06.2020 10:12
Цветок для приворотного зелья расцвел в Красноярском крае
Сибирь 10.06.2020 09:49
Район Алтая закрыли из-за стремительного распространения COVID-19
Сибирь 09.06.2020 22:01
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5843
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
5000
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4322
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
3941
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отверг утверждения о занижении смертности в России
•
Белоруссия потребовала от России пересмотра цены на газ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия допустила введение санкций против США
80
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
25
Стреляющую на 7 километров винтовку разработают в России
22
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
21
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
19