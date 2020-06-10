Российские артисты поделились на поддерживающих и осуждающих Ефремова

Актеры, музыканты и телеведущие высказались по поводу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, одни знаменитости осудили артиста, другие — пожалели.

Сам по себе поступок Ефремова — поездку за рулем в состоянии сильного опьянения, никто не оправдывает, но по-человечески и по-дружески, артиста поддержали ведущая Ксения Собчак, актер Иван Охлобыстин, Дизайнер Евгения Линович.

«А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить. Скажу так: единственное что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он, в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех», — написал Иван Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».

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Ксения Собчак в своей посте в Instagram послала лучи подержи Ефремову, написал, что ценит его как актера и яркого человека, но ни в коем случае не оправдывает.

«Думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм — зло», — написала Собчак.

Среди тех, кто жестко раскритиковал Михаила Ефремова — ведущая Алена Водонаева, писатель Михаил Зыгарь, режиссер Никита Михалков, певица Юлия Савичева.

«Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека, мужа и отца?» — написала в Instagram Юля Савичева, рассуждая о смертельном ДТП на Садовом.

Михалков в своем высказывании о ситуации с Ефремовым был краток. «Абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал», — цитирует его слова РИА Новости.

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Смертельное ДТП с участие Михаила Ефремова произошло 8 июня вечером в Москве на Садовом кольце. Артист в состоянии сильного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Водитель отечественного авто скончался через несколько часов в больнице от множественных травм. Ефремову предъявлено обвинение, ему грозит 12 лет лишения свободы. Сейчас артист находится под домашним арестом.