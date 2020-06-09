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Мишустин поручил открыть туризм на Алтае и Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности страны к открытию турсезона, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса. С начала июля должен начаться турсезон на Алтае и Байкале.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона <...> Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — цитирует Мишустина РБК.

Премьер подчеркнул, что потенциал туротрасли «крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение. Он подчеркнул, что в стране нет проблем со спросом на внутренний туризм, потому что люди «хотят путешествовать».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития туризма рассказал, что с 1 июля планируется полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок.

«Нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что в ближайшие недели откроются отели в половине регионов России, при этом власти планируют оказать поддержку и тем, кто, работая легально, размещает туристов в частном секторе.

Ранее сообщалось, что Алтайский край разрешил работу санаториев с 8 июня, при этом здесь и в соседней Республике Алтай турбазы все еще закрыты, пока ограничения действуют до 22 июня. В то же время в республике каждый день фиксируют 10-14 новых случаев заболевания при общей численности населения в 218 тысяч человек.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, объявляя о продлении сроков закрытия турбаз, обещал, что регион откроет их раньше, если темпы заражения снизятся.

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