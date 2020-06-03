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Школьницу из рухнувшего с моста автобуса наградили за мужество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Ученицу седьмого класса в Забайкалье, оказавшуюся в автобусе, рухнувшем с моста на лед реки в декабре 2019 года, представили к медали «За честь и мужество». Девочка не только выбралась сама, но и спасала оставшихся в живых пассажиров, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Авария произошла 1 декабря, когда рейсовый автобус в Забайкальском крае, где находилось 44 пассажира, упал с моста на лед реки Куэнга. Погибло 19 человек, 21 получили травмы. В автобусе вместе с мамой ехала и школьница.

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«В экстремальной ситуации девочка проявила мужество, смелость и решительность. Рискуя жизнью, она помогла выбраться маме и оставшимся в живых пассажирам автобуса из-под груды металла. Ее действия помогли ускорить процесс эвакуации пострадавших, избежать переохлаждения людей, которые не могли самостоятельно выбраться из автобуса», — сообщила пресс-служба.

Школьница учится в обычной средней школе, занимается спортом, воспитывается в многодетной семье, добавили в ведомстве.

Медалью Забайкальского края «За честь и мужество» награждаются граждане за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.

Медаль также вручают за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

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