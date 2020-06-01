НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Лунный календарь причесок: когда стричься в июне

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Фото: terribileclaudio / Pixabay License

Начало лета — традиционное время для посещения салон красоты и создания новых образов. Какие дни по лунному календарю в июне 2020-го года наиболее благоприятны для новых стрижек, а в какие лучше воздержаться от косметических процедур?

Если хотите экспериментов и перемен во внешности, лучше делать причёску на растущую Луну. А вот любителям стабильности, которые носят одну и ту же стрижку годами, стоит освежать её, когда Луна убывает.

Как выбрать удачный день для стрижки по лунному календарю? Нужно обратить внимание на смену фаз Луны. Например, в новолуние стричься опасно не только для состояния волос, но и для энергетики: многие склонны верить в то, что манипуляции с причёской могут повлиять на ход нашей жизни, здоровье.

Также важно обратить внимание на то, в каком знаке находится Луна в интересующий вас день. Например, под влиянием Тельца состояние волос улучшается, а вот в период, когда Луна в Скорпионе, стоит быть аккуратнее.

Запомнив эти простые правила и принимая во внимание лунный календарь стрижек на июнь 2020 года, можно выбрать наиболее удачные дни для того, чтобы запланировать визит к парикмахеру.

Благоприятные дни для стрижки в июне

В первых числах июня Луна будет расти. Считается, что на растущую Луну чаще всего стрижки оказываются удачными, поэтому до 4 июня включительно можно смело менять причёску.

Уже 5 июня будет полнолуние, в которое стричься нежелательно. Не стоит делать это и не следующий день, 6 июня. Следующие два дня, 7 и 8 — будут удачными для смены имиджа.

Последующие дни, 9 и 10 июня, убывающая Луна будет в Водолее. Этот знак благоприятствует экспериментам, но для стандартных стрижек эти дни не очень подходят, и обновление причёски лучше отложить. 11 июня — нейтральный день для стрижки.

Очень удачный день для стрижки по лунному календарю — 12 июня. Следующий день будет нейтральным, а вот 14 и 15 июня, когда Луна будет в знаке Овна, стричься не рекомендуется. Если укоротить волосы в этот период, это может негативно сказаться на их состоянии.

Дни с 16 по 20 июня включительно считаются удачными для смены причёски. Далее фаза Луны, для стрижки самая неудачная — это начало нового цикла, поэтому 21 июня (новолуние) стричься не стоит, в последующие три дня с причёской также важно быть осторожнее. Волосы после такой стрижки могут стать непослушными.

Очень благоприятными для стрижки и окрашивания будут дни с 25 по 28 июня включительно, когда Луна будет расти. Но на последние два дня месяца визит к парикмахеру лучше не планировать. Луна будет в Весах и Скорпионе — эти знаки не отличаются постоянством.

Еще по теме
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Гороскоп коронавируса: что астрологи говорят о COVID-19
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
смотреть все
Отношения #Оракул #Стиль #Красота
  • стельки до 10.02
  • Термобелье реклама
  • сексфис до 10.01
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Назван простой способ остановить распространение коронавируса
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
Сибирь 01.06.2020 18:14
Женихи и невесты Приангарья остались без свадеб
Сибирь 01.06.2020 18:10
Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке
Сибирь 01.06.2020 17:42
Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска
Сибирь 01.06.2020 15:58
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
11409
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5215
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4285
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
3627
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Назван простой способ остановить распространение коронавируса
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
49
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Трамп спрятался в бункере из-за массовых беспорядков в США
38
Путин объявил дату голосования по Конституции
33