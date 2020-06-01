Лунный календарь причесок: когда стричься в июне

Начало лета — традиционное время для посещения салон красоты и создания новых образов. Какие дни по лунному календарю в июне 2020-го года наиболее благоприятны для новых стрижек, а в какие лучше воздержаться от косметических процедур?

Если хотите экспериментов и перемен во внешности, лучше делать причёску на растущую Луну. А вот любителям стабильности, которые носят одну и ту же стрижку годами, стоит освежать её, когда Луна убывает.

Как выбрать удачный день для стрижки по лунному календарю? Нужно обратить внимание на смену фаз Луны. Например, в новолуние стричься опасно не только для состояния волос, но и для энергетики: многие склонны верить в то, что манипуляции с причёской могут повлиять на ход нашей жизни, здоровье.

Также важно обратить внимание на то, в каком знаке находится Луна в интересующий вас день. Например, под влиянием Тельца состояние волос улучшается, а вот в период, когда Луна в Скорпионе, стоит быть аккуратнее.

Запомнив эти простые правила и принимая во внимание лунный календарь стрижек на июнь 2020 года, можно выбрать наиболее удачные дни для того, чтобы запланировать визит к парикмахеру.

Благоприятные дни для стрижки в июне

В первых числах июня Луна будет расти. Считается, что на растущую Луну чаще всего стрижки оказываются удачными, поэтому до 4 июня включительно можно смело менять причёску.

Уже 5 июня будет полнолуние, в которое стричься нежелательно. Не стоит делать это и не следующий день, 6 июня. Следующие два дня, 7 и 8 — будут удачными для смены имиджа.

Последующие дни, 9 и 10 июня, убывающая Луна будет в Водолее. Этот знак благоприятствует экспериментам, но для стандартных стрижек эти дни не очень подходят, и обновление причёски лучше отложить. 11 июня — нейтральный день для стрижки.

Очень удачный день для стрижки по лунному календарю — 12 июня. Следующий день будет нейтральным, а вот 14 и 15 июня, когда Луна будет в знаке Овна, стричься не рекомендуется. Если укоротить волосы в этот период, это может негативно сказаться на их состоянии.

Дни с 16 по 20 июня включительно считаются удачными для смены причёски. Далее фаза Луны, для стрижки самая неудачная — это начало нового цикла, поэтому 21 июня (новолуние) стричься не стоит, в последующие три дня с причёской также важно быть осторожнее. Волосы после такой стрижки могут стать непослушными.

Очень благоприятными для стрижки и окрашивания будут дни с 25 по 28 июня включительно, когда Луна будет расти. Но на последние два дня месяца визит к парикмахеру лучше не планировать. Луна будет в Весах и Скорпионе — эти знаки не отличаются постоянством.