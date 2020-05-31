Шквалистый ветер ожидается в Омске в первый день лета

Синоптики прогнозируют дождь, грозу, град и усиление ветра до 17-22 метров в секунду на территории Омске, сообщает в воскресенье пресс-центр администрации города.

Шквалистый ветер может стать причиной чрезвычайных ситуаций, не выше муниципального уровня. Например, авариями на энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, нарушением транспортного движения, падением слабо закрепленных конструкций, обрушением кровлей зданий, подтоплением низменных участков местности.

Омичам посоветовали не стоять рядом со столбами, рекламными конструкциями, старыми и аварийными деревьями. Это же касается и парковки автомобильного транспорта.

Службы, отвечающие за жизнеобеспечение Омска, получили соответствующие рекомендации по выполнению мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций.