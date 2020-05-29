Режим самоизоляции продлили в Туве на месяц

Режим самоизоляции в Туве продлевается до 30 июня, также сохраняется обязательный масочный режим, сообщает правительство региона.

Режим самоизоляции был введен на территории республики 30 марта. Он продлен до 30 июня, также как и масочный режим.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и Минздрава Тувы в регионе выявлено 997 случаев заболевания COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 180 пациентов, в том числе за сутки – 52 человека. Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от COVID-19 – два пациента.

За сутки выявлено 55 новых случаев заболевания. Суточный прирост выздоровевших составил 52 случая, впервые за весь период вплотную приблизившись к числу выявленных случаев за сутки.