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Режим самоизоляции продлили в Туве на месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим самоизоляции в Туве продлевается до 30 июня, также сохраняется обязательный масочный режим, сообщает правительство региона.

Режим самоизоляции был введен на территории республики 30 марта. Он продлен до 30 июня, также как и масочный режим.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и Минздрава Тувы в регионе выявлено 997 случаев заболевания COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 180 пациентов, в том числе за сутки – 52 человека. Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от COVID-19 – два пациента.

За сутки выявлено 55 новых случаев заболевания. Суточный прирост выздоровевших составил 52 случая, впервые за весь период вплотную приблизившись к числу выявленных случаев за сутки.

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senik

Жадность. Вот и все объяснение.

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

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OrbitaL

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