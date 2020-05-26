Хакасия продлила режим самоизоляции до 14 июня

Правительство Хакасии продлило режим всеобщей самоизоляции до 14 июня, при этом были введены послабления — открыты непродовольственные магазины и разрешены занятия спортом, сообщают власти на официальном сайте Республики.

Правительство республики и Роспотребнадзор Хакасии проанализировали ключевые показатели санитарно-эпидемиологической обстановки. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9 (для перехода к первому этапу он не должен превышать 1).

Регион выполняет нормативы по коечному фонду и числу тестирований. На основании этого правительством Хакасии было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений. При этом режим самоизоляции продлили до 14 июня.

Но при этом будет разрешена работа небольших непродовольственных магазинов с отдельным входом. Снимается запрет на продажу алкоголя.

Можно заниматься спортом на улице при соблюдении условий: при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, расстояние между которыми не должно быть меньше пять метров. Также можно будет совершать индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека), соблюдая социальную дистанцию.

Жителям Хакасии по-прежнему не рекомендуется покидать место жительства без крайней надобности. При нахождении вне мест проживания сохраняется обязательное ношение масок.