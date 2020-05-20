Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал западным журналистам крушение рейса MH17 17 июля 2014 года.

«Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти», — сказал Гиркин в интервью британской газете The Times.

При этом бывший министр ДН подчеркнул, что ополчение «не сбивало этот самолет». На вопрос издания о том, не будет ли его заявление воспринято, как признание вины российских военных, он указал на возможность любых интерпретаций и отказался от дальнейших комментариев.

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над Донбассом в зоне боевых действий. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей.