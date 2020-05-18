Число зараженных COVID-19 на Алтае приблизилось к тысяче

Уже 970 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае, из них 45 – за минувшие стуки. При этом выписан уже 471 человек, сообщает оперштаб региона.

Новые инфицированные выявлены в Барнауле – 21 человек, по три – в Заринске, Рубцовске, Тюменцевском и Благовещенском районах, Алейске, по два – в Павловском районе, закрытом городе Сибирском, по одному – в Новоалтайске, Змеиногорском, Бурлинском, Мамонтовском и Ключевском районах.

Из общего числа зараженных 126 – это дети до 17 лет. Кроме того, у 20 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У 33 пациентов – средняя степень тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Ранее сообщалось о смерти четырех человек с коронавирусом, все они имели тяжелые хронические заболевания.