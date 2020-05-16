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Коронавирусом за сутки заразились 9200 россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9200, в общей сложности зафиксировано 272 043 случая, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Количество суточных инфицированных стало самым низким показателем с 1 мая, когда коронавирус нашли у 9 623 человек. В целом суточный прирост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве —3505, всего в столице 138 969 инфицированных. Число выявленных за сутки случаев в Москве также стало самым низким с 30 апреля.

В 48 регионах число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек. За весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели — 63 166 человек.

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