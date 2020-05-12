Самоизоляция в Горном Алтае стала бессрочной

Режим в Республике Алтай самоизоляции продлён до особого распоряжения. Масочный режим приобрел обязательный характер, а турбазы закрыты до лета, сообщили региональные власти.

Соответствующий документ подписал глава региона Олег Хорохордин. из него также следует, что при соблюдении указаний и рекомендаций Роспотребнадзора возобновят работу организации, осуществляющие спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах. Это, например, спортивные школы и секции.

Для детей работающих жителей республики в городе и районах определят дежурные детсады, которые также возобновят работу. Общепит продолжает работать только на вынос и дистанционно.

Продолжает действовать запрет на работу театров, музеев, кинозалов, ночных клубов, дискотек и других мест массового пребывания людей. Это ограничение объявлено бессрочным до особого распоряжения.

«Возобновление их работы, как и окончание в регионе режима самоизоляции, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай», – сказано в сообщении.

Ранее режим самоизоляции в регионе был продлен до 15 мая. Уточняется, что турбазы, гостиницы, детские лагеря и иные коллективные средства размещения закрыты до 1 июня. В этом отношении содержание документа о режиме повышенной готовности в республике не изменилось.

О последним данным оперштаба, в регионе лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания коронавирусом. Из них 25 человек выписаны из больниц.