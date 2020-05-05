Сразу три десятка заразившихся COVID-19 выявили в Омской области

Сразу 30 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» выявили в Омской области за сутки. Увеличилось и количество умерших, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на утро вторника, в Омской области зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Прирост составил 30 человек за сутки. За все время выздоровело 42 пациента, из них трое за прошедшие сутки.

Количество умерших увеличилось до пяти человек. За последние сутки умерла 82-летняя женщина. «К такому почтенному возрасту у большинства людей накапливается целый багаж хронических заболеваний, и любое отклонение в здоровье вызывает цепную реакцию: не выдерживают сосуды, не справляется сердце, многократно ухудшается состояние систем и органов», — сообщили в областном Минздраве.

Медики призвали не подвергать опасности родителей, бабушек и дедушек. «Это неправильно, когда человек, проживший солидную жизнь, воспитавший детей, вынянчивший внуков — умирает в реанимации», — резюмировали в ведомстве.