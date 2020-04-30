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Кремль встревожился риском второй волны эпидемии

Источник:
РБК
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Фото Sibnet.ru

Россия избежала катастрофического сценария развития эпидемии «не чудом, а благодаря принятым мерам», поэтому снимать ограничительные меры нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей для экономики», — приводит РБК слова Пескова.

Он отметил, что для поэтапной отмены ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения». С этой проблемой сталкиваются все страны, «кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», добавил пресс-секретарь.

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По словам Пескова, за счет жестких мер, в том числе режима самоизоляции, России удалось не повторить «итальянского сценария» развития эпидемии. Помимо этого, добавил он, в стране предприняли «достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома» и быстро нарастили количество койко-мест для приема больных. Россия избежала катастрофического сценария «не чудом, а благодаря принятым мерам», подчеркнул он.

Песков сказал, что «можно робко надеяться» на то, что страна вышла на плато по заболеваемости, но многое будет зависеть от того, как россияне будут вести себя в майские праздники.

Президент Владимир Путин объявил, что ограничительные меры в стране продлеваются до 11 мая. Он также поручил правительству к 5 мая подготовить поэтапный план выхода из режима ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Руководители регионов смогут начинать ослабление ограничительных мер уже с 12 мая в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Всего в России, по данным оперативного штаба, зафиксировали 99,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 10 тысяч человек, умерли 972.

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Иркут 69

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Ibicaaa

раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

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Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

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papuas978

Но бензин у нас все равно будет дорожать