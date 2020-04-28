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Звонки с домашних телефонов для ветеранов станут бесплатными с 1 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком в честь 75-летия Великой Победы с 1 мая 2020 года автоматически переведет всех ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда на тарифный план «Ветеран» для домашних телефонов с бесплатными звонками на постоянной основе.

«Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон», — сказал президент Ростелекома Михаил Осеевский.

Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте Ростелекома.

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Начала работу горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана «Ветеран», готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам и оперативно принять меры.

Также партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и Ростелеком договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, что все они получили достоверную информацию о предложениях Ростелекома.


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