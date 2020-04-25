ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, однако гражданам рекомендуется уточнять информацию на официальных сайтах органов власти касательно ограничений, сообщается на сайте ГИБДД.

«Граждан интересует, смогут ли они проехать из одного региона в другой на личном транспорте или сейчас это невозможно. По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет», — отмечается в сообщении.

Ограничения из-за COVID-19 могут быть не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов, поэтому требуется заранее изучить маршрут путешествия на личном авто.

При поездке из документов рекомендуется при себе иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и справки о временной регистрации в другом городе или трудовой договор. Также рекомендуется получить справку о том, что человек не инфицирован.

Госавтоинспекция подчеркивает, что все поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Кроме этого, ведомство напоминает, что водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными до их замены.

Из-за распространения коронавируса некоторые российские регионы начали закрывать границы и вводить ограничения на въезд и выезд. В Москве и Подмосковье для перемещения на автомобиле требуется получение цифрового пропуска.