Сбежать из изоляции: кто и почему нарушает карантин?

Пандемия коронавируса заставила правительство и власти российских регионов ввести режимы, ограничивающее свободное передвижение граждан — повышенной готовности и самоизоляции. В стране также действуют правила карантина, когда человек находится дома 14 дней. Но даже угроза больших штрафов порой не останавливает бесстрашных россиян. Кто и зачем бежит из карантина?

Несмотря на штрафы и патрули на улицах, граждане продолжают гулять, выезжать на дачи, ходить на работу или по срочным делам. Некоторые попадаются полицейским и получают штрафы. Самая громкая история нарушения самоизоляции произошла 4 апреля в Москве на Патриарших прудах, где задержали Иисуса Воробьева, гулявшего с собакой.

Сотрудники полиции, увидев гуляющего человека, предупредили его о нарушении режима. Непокорный Иисус начал спорить и возмущаться, за что и был задержан, а позже оштрафован на 1 тысячу рублей. Но история с мужчиной на Патриарших — не единственная.

Карантин за рулем

Кто-то считает, что в своем личном авто может ездить сколько и куда угодно, или даже скрыться от патрулей. Однако примеров, когда сотрудники ДПС останавливали машины для проверки документов и выявляли «пандемических» беглецов, достаточно.

#Дача Как без штрафа самоизолироваться на даче?

Так, 6 апреля сотрудники ГИБДД в Томской области остановили BMW. При проверке документов дамы за рулем выяснилось, что она 27 марта вернулась в Томск из-за границы и должна была находиться на карантине, но предпочла «изолироваться» в машине. Еще одного нарушителя, прилетевшего из Вьетнама и не выдержавшего карантина, также поймали в Томской области сотрудники ГИБДД.

Наверняка, особенно обидно 35-летнему владельцу частной маршрутки из Бурятии. Он входил в число контактных лиц с зараженным коронавирусом, и его посадили на 14-дневный карантин.

Мужчина честно терпел 13 дней, но в последний день не выдержал, сел за «баранку» и поехал по маршруту, перевозя пассажиров. Невезучий водитель почти сразу попался сотрудникам ДПС. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Страсть к зеленому змию

Еще одна частая причина нарушения самоизоляции и карантина – страстное желание выпить. А в Омской области такой нарушитель карантина оказался к тому же любителем чужих ювелирных украшений.

В отдел полиции №10 по городу Омску обратился житель Центрального округа и сообщил, что у него из квартиры пропали золотые изделия на сумму 30 тысяч рублей. Оперативники установили, что днем ранее к заявителю в гости приходил знакомый. Встречу товарищи разбавили спиртным.

Подозреваемый в краже, 26-летний житель Кировского округа, был задержан по месту жительства. Омич вину признал, часть похищенного вернул. Но во время беседы со следователем выяснилось, что мужчина вообще не должен был ходить в гости и воровать там украшения.

За несколько дней до застолья он вернулся из Казахстана и должен был находиться на карантине. Теперь ему предстоит отвечать не только по статье 158 УК РФ (кража), но платить штраф за безалаберное поведение во время эпидемии.

Неотложные дела

Далеко не все нарушители – любители развлечений. Некоторые убегают из-под карантина из-за неотложных дел. Как, например семейная пара из Новосибирска. Супруги попали под действия режима во время сделок с куплей продажей квартир.

#Квадраты Как получить налоговый вычет за покупку квартиры

В Новосибирске они продали квартиру и улетели в Санкт-Петербург для завершения сделки по покупке недвижимости. А когда вернулись в Новосибирск, чтобы закончить дела, попали под 14-дневный обязательный карантин.

Не выдержав его, сами пришли в отдел полиции Октябрьского района, чтобы выписаться из проданного в Новосибирске жилья. Естественно сотрудники полиции сверили данные молодых людей со списком граждан, которым предписан карантин, и задержали супругов.

В Томской области местный житель также прибыл из Санкт-Петербурга и попал под действие карантина. Но дела заставили его выйти из дома. Ему нужно было оформить документ в МФЦ, куда он и пришел, к слову, не надев маску. Полицейские оформили ему протокол, размер штрафа определит суд.

Кто стремится на карантин?

Полицейские сталкиваются не только со случаями побега из изоляции... Кто-то наоборот жаждет попасть на «карантин».

Так, жительница поселка Ижморский в Кузбассе обратилась на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и сообщила, будто после общения со знакомым, который вернулся из другого региона, у нее уже несколько дней высокая температура.

Когда медицинские работники приехали к дому предполагаемой больной, дверь им не открыли. Врачи вызвали полицию, а стражи порядка, в свою очередь, смогли найти хозяйку и добиться от нее правды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Без вкуса и запаха: какая водка настоящая

Оказалось, что 39-летняя женщина несколько дней пила запоем и по этой причине два дня не ходила на работу. Позвонив на горячую линию, она надеялась, что ее отправят на 14-дневную изоляцию и предоставят больничный. Таким образом женщина рассчитывала оправдаться перед работодателем за прогулы.

Но оправдываться теперь придется перед судьей. В отношении нарушительницы полицейские составили протокол по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). Даме грозит штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.

О чем говорит Верховный суд?

Верховный суд России в понедельник дал разъяснения по порядку нарушения самоизоляции и карантина. По данным ВС, привлекать к ответственности по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) нужно граждан с подозрением на наличие инфекционного заболевания, людей, прибывших из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или находившихся в контакте с заразившимся или с подозрением на инфицирование.

Наказание также распространяются на тех, кто уклоняется от лечения, нарушает санитарно-противоэпидемический режим и не выполняет в установленный срок требование Роспотребнадзора.

Люди, нарушающие режим самоизоляции, требования дистанцирования или запрет на передвижение по городу без уважительной причины, подпадают под действия статьи КоАП — 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Но Верховный суд также разъяснил, что наказание должно быть пропорционально вине, справедливо и соразмерно. А штраф за нарушение режима самоизоляции может быть выписан в течение года после самого факта.