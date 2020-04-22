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Можно ли на дачу: как ездить за город в период изоляции

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Нетерпеливое предвкушение теплых дней на воздухе и вечеров с шашлыками и баней подпорчено опасением схлопотать штраф за нарушение режима самоизоляции. Что говорит закон о возможности перемещения между квартирой и дачей, и какие документы нужно иметь при себе во время поездки на садовый участок?

В регионах ввели режим самоизоляции и режим повышенной готовности до 30 апреля, и, скорее всего, продлят на май. Но нигде в России, кроме Москвы, не запрещены внутренние перемещения, в то же время составлен список мест, куда перемещаться можно, а куда нельзя.

Можно ходить в ближайший магазин, выгуливать собаку, выносить мусор, обращаться за медпомощью. Разрешено также ходить на работу, если имеется специальная справка работодателя. В остальных случаях полицейские имеют право остановить и составить протокол о нарушении режима.

Самоизолироваться рекомендуют исключительно в квартире или на даче. С наступлением сезона дачники и рады бы изолироваться на собственном участке, но не знают, можно ли туда ехать и каким образом добраться до собственных грядок .

Что говорит закон?

МВД по Томской области объясняет, что жители региона могут поехать на дачу в узком семейном кругу. «Рекомендуем во избежание недоразумений иметь при себе документы, подтверждающие право на использование земельного участка, находящегося за городской чертой», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Но насколько узким должен быть круг — неизвестно. Новосибирские полицейские ссылаются на обращение губернатора к жителям от 9 апреля. Андрей Травников тогда не одобрил стремление дачников податься на свои участки.

Но тут же оговорился, что «запрещать перемещения жителей по территории области мы пока не намерены». Он попросил граждан проявить сознательность и по возможности не пользоваться общественным транспортом, а также не посещать дачу в режиме «в пятницу — уехали, в воскресенье — приехали».

«Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь увезти своих пожилых родственников на дачу на личном транспорте. Пусть они там спокойно живут, обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами, другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить туда-обратно, используя электрички и автобусы», — обратился к жителям региона губернатор.

В итоге ездить на дачу не запрещено, но и не разрешено. Вероятнее всего, полицейские лояльно отнесутся к поездкам в загородный дом на личных авто, при условии, что при себе у путешественников будут каике-либо документы, подтверждающие владение садовым участком в направлении движения.

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«Скажут штрафовать — будут штрафовать»

Вообще, в России сейчас действуют нормы и меры, друг друг исключающие, говорят юристы. Правительство вводит режимы, но при этом никто ничего особо не контролирует до определенного момента, или наоборот — перегибают палку, пытаясь перекрыть дороги. 

«Потом появляется информация, что оштрафовали 90 человек на 1 тысячу рублей. Дальше говорят: "А давайте откроем салоны красоты". Сразу возникает вопрос — а люди могут туда приходить?» — задал вопрос директор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

По ситуации с дачами — то же самое, добавил он. Можно изолироваться в квартире, можно на даче. Но что будет, если человек оказался между этими двумя локациями и попался проходящему мимо патрулю? По мнению юриста, на этот случай человек лучше иметь при себе несколько документов:

  • Паспорт, содержащий сведения о прописке.
  • Если гражданин прописан в другом месте, договор аренды или документ, подтверждающий проживание в доме или квартире.
  • Свидетельство о праве собственности на земельный (дачный) участок или объект недвижимости за городом, или  членская книжка дачного общества.

«У нас не закрыт общественный транспорт, ездить можно. Главное —понятным языком объяснить, что ты делаешь. Если сказать, что вышел на прогулку, тебя оштрафуют. А если сказать, что на дачу, предъявить документы и заверить, что соблюдаешь социальную дистанцию, то в 90% случаев человека отпустят», — уверен Карпекин.

Тем не менее юрист предупреждает, что в ситуации, когда правовая основа утрачена практически полностью, полицейские также имеют полное право на то, чтобы оштрафовать неосторожного дачника.

«Мы все оказались в непонятно каком правовом поле, в котором многое зависит от тех установок, которые даются по утрам, например, полицейским. Скажут штрафовать — будут штрафовать. Скажут проводить разъяснительную работу — будут объяснять и отпускать», — резюмировал правовед.

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pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

pro1002008

В дополнение.Аспирин по 28 долларов за кг...Посчитаем. Одна таблетка - это 100 мг лекарственного средства.28...

Uynachalnica

И какие это они потери несут от промоакций? Как закупочная цена связана со скидкой?

ifhbrjd

Резко упадут продажи, и производители опять будут недовольны. Денег нет. Но вы....