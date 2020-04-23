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Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт «Алисы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Легендарная группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев в пятницу сыграют в Санкт-Петербурге живой концерт, прямой эфир которого будет доступен только в цифровом видеосервисе Wink, сообщает пресс-служба Ростелекома.

В прямом эфире Константин Кинчев и участники группы ответят на вопросы, которые зрители могут задать в официальном аккаунте Ростелекома в Instagram в комментариях к анонсу концерта «Алисы».

«Сегодня нас всех оставили "по норам", будем общаться хотя бы оттуда. Мы вместе!», — сказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.

Концерт «Алисы» будет доступен бесплатно всем пользователям видеосервиса Wink, а новым подписчикам — даже без регистрации. Найти его можно на телеканале «Всё ТВ» 24 апреля в 20.00 часов (время московское).

Это будет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Музыканты сыграют свой новый альбом «Посолонь», представленный осенью 2019 года. Все песни будут исполнены в том порядке, в котором они записаны на альбоме, в том числе ставшие популярными у поклонников группы композиции «Пуля» и «Москва».

В феврале 2020 года «Посолонь» стала победителем в номинации альбом года национальной музыкальной премии «Чартова дюжина», которую проводит «Наше радио». «Алиса» получила премию в этой номинации впервые за всю свою историю.

По промокоду «ПОСОЛОНЬ» новые пользователи могут получить бесплатную подписку на два месяца на тарифный план «Трансформер» и смотреть много разных телеканалов, кино и сериалов, а также лучших концертов.

Wink — цифровой видеосервис Ростелекома, который объединяет сильные стороны интерактивного телевидения (и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус.

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