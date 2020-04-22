Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года

Майские праздники по календарю в 2020 году продлятся восемь дней, но, возможно, ситуация с коронавирусом добавит нерабочих дней. Как переносятся выходные, кто продолжит работать и учиться?

Официальной информации о том, какой режим ждет Россию в мае в связи с борьбой с коронавирусом, пока нет. Все ждут нового обращения президента, который должен прояснить ситуацию.

«На сегодняшний день предпосылок и оснований, что в майские праздники можно будет работать, нет, обсуждать эту тему сейчас беспредметно», — заявляла на прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кремль рассматривает три варианта: майские праздники, скорее всего, будут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими, во втором варианте режим продлится до 15 мая, а в случае негативного сценария — до 1 июня, сообщал РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Майские праздники по утвержденному календарю

Согласно производственному календарю, принятому на 2020 год, майские каникулы должны продлиться восемь дней — с 1 по 5 и с 9 по 11.

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Формально праздников два — это День весны и труда и День Победы. 4 и 5 мая стали выходными после переноса на них 4 и 5 января, которые выпали на новогодние выходные. 11 мая объявлен нерабочим, так как День Победы пришелся на выходной.

Кто будет работать и учиться?

Официальные выходные распространяются по-прежнему на все образовательные учреждения. Сейчас школьники и студенты учатся дистанционно, поэтому в режиме возможной майской самоизоляции их ждет три дня занятий — с 6 по 8 мая.

Такой же режим, скорее всего, будет и у предприятий, которым разрешено работать на самоизоляции. В праздничные дни продолжат работать те, кто функционирует без выходных — по собственным утвержденным графикам.

Перенос майских праздников

Треть россиян считает, что майские праздники стоило бы перенести на другое время, чтобы люди смогли отдохнуть после режима самоизоляции, такие данные показал опрос Новости Mail.ru.

Еще 30% считают, что выходные в мае стоило бы отменить, 27% высказались, что не понимают, зачем нужны переносы майских праздников.

Из тех, кто выступил за перенос, каждый пятый (19%) проголосовал за июнь, 14% выбрали июль, столько же упомянули август, еще 13% рассмотрели бы сентябрь. Небольшая часть предложила присоединить майские праздники в случае их отмены к январским каникулам 2021 года.