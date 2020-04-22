Почти 90 красноярцев заразились COVID-19 в офтальмологической больнице

Врачи и пациенты заразились коронавирусом в Красноярской краевой офтальмологической больнице, сообщает Роспотребнадзор региона.

С 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени Макарова в зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации. У 34 из них зафиксирована бессимптомная форма, легкая у 20 человек, средняя степень тяжести у 21, и одного тяжелая степень.

Случаи заболевания среди пациентов зарегистрированы у 37 жителей Красноярска и 39 жителей административных территорий края.

Деятельность больницы приостановлена. Санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению источника инфекции, причин и условий возникновения заболеваемости и противоэпидемические мероприятия продолжаются.