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Гоголь и пеганка прилетели на озера в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Лебеди, гоголи, пеганки и другие виды птиц прилетели на озера заказника «Урочище «Трехозерки» в Хакасии, сообщает правительство региона.

Мелководные, слобоминерализованные озера с многочисленными островами и песчаными косами для многих птиц являются благоприятным местом гнездования. Многие краснокнижные виды останавливаются здесь на пролете.

Специалисты зафиксировали около 300 особей малого лебедя, более 50 особей пеганки и гоголя, свыше 100 особей красноголового нырка и шилохвости. Также орнитологами было отмечено пребывание пустельги, чибиса, озерной чайки и серого журавля. Всего зафиксировано 25 видов птиц.

Заказник «Урочище «Трехозерки» представляет собой три озера, окруженные заболоченными пойменными и солончаковыми лугами. Мелководность водоемов и их прогреваемость позволяют развиваться многочисленным водным беспозвоночным. Камышовые заросли создают на водоеме и его окрестностях хорошие защитные и кормовые условия для обитания водоплавающих и околоводных птиц.

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