Коронавирус в Новосибирске передали через близкие контакты

Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Новосибирской области, общее число заболевших COVID-19 на 15 апреля составляет 53 человека, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Из семи новых случаев, пять человек – из числа тех, кто находился в близком контакте с заболевшими ранее, еще два случая — завозные», — сказал министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Среди новых заболевших женщина из Бердска, завозные случаи — люди, вернувшиеся из Москвы и Сочи.

По данным оперативного штаба на утро 15 апреля в инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом. В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.