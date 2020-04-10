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Похолодание придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мокрый снег, дождь и порывистый ветер придут на выходных в Иркутскую область и Бурятию, в Забайкалье ухудшение погодных условий ожидается с понедельника, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю в субботу и воскресенье ожидается погода без осадков, ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура ночью -1… -6, днем +16… +21, местами +10… +15 градусов.

По Бурятии в субботу погода без осадков, ветер слабый. Температура ночью от 0 до -5, днем +15… +20 градусов. В воскресенье осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью от +3 до -2 градусов. Днем +9… +14, местами до +20 градусов.

По Иркутской области местами дождь и мокрый снег. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью от +4 до -1, местами -2...- 7 градусов. Днем +6… +11, местами -1… +4, в южных и северо-восточных районах +13… +18 градусов, сообщили иркутские синоптики.

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Lad1972

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cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет

WSG0600-164-164

То-то грохот вчера под вечер в небе был а это вон оно, что было, бакс падал.

Удавиков

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