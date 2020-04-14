Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства

Строительство деревянного дома — сложный процесс, требующий основательных расчетов и проектирования. Чтобы бюджет не начал разрастаться уже в процессе строительства, а в последствии не потребовались переделки, стоит заранее решить ряд вопросов.

Специалисты компании «УспехСтрой» предлагают по шагам пройти путь максимально удобного и умного строительства.

Шаг 1. Провести инженерно-геодезические работы

Чтобы запроектировать надежный дом, надо понимать, на какой почве он стоит. Для этого проводят инженерные изыскания.

Кроме того, проект будущей постройки на участке потребуется согласовывать с местными властями. Для этого геодезисты проводят топографическую съемку, исследуют границы и состояние зданий и инженерных коммуникаций, если они есть, и составляют карту участка.

Следует учитывать, что документ имеет срок годности — два года с момента передачи информации в государственные органы.

Стоимость изыскательских работ для индивидуальных застройщиков под ключ с учетом выезда буровой и проведением всех испытаний в Сибири составляет от 42 до 120 тысяч рублей.

Шаг 2. Выбрать место на участке

Дом не должен мешать соседям, и для этого есть четко обозначенные законом нормы. Например, между жилым строением и забором соседнего участка должно быть три метра, от границ дома до дороги — пять метров, до соседних построек — шесть метров.

Также важно правильно «развернуть» дом по сторонам света, это будет влиять на энергоэффективность, комфортное проживание и качество урожая, если предполагается обустройство сада и огорода на участке. Дом, поставленный на северо-западном крае, позволит солнцу освещать территорию большую часть светового дня.

Для южной стороны хорошо подойдет расположение террасы, веранды и гостиных, а также солнечных батарей и коллекторов, если они предполагаются. На северной стороне лучше размещать дополнительные помещения: гараж, котельная, кладовая, санузел, лестница, не стоит делать большое количество окон.

На восточной стороне правильным решением станет размещение спальни и кухни. На западе дома стоит предусмотреть защиту от ветров, осадков и перегревов — хорошим вариантом станут посаженные рядом с домом деревья и кустарники.

В жилых комнатах окна желательно выводить на юг, юго-восток или восток. Это не только даст дополнительное (естественное) освещение, но и позволит в холодное время года сэкономить на отоплении.

Шаг 3. Выбрать фундамент

Тип фундамента во многом зависит от свойств и характеристик грунта на участке. Если грунт песчаный, то можно ставить практически любой фундамент, если скальный — поверхностный или мелко заглубленный, а если торф — фундамент-плиту или свайно-винтовой.

До начала возведения фундамента необходимо узнать уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Удобно определять уровень вод, заглянув в расположенный поблизости колодец, если он есть.

Наличие подвала, цокольного этажа или погреба тоже повлияют на тип фундамента. Такие элементы невозможны на фундаменте из винтовых свай.

Фундамент — это то, на чем не стоит экономить не при каких обстоятельствах. И лучше прислушаться к рекомендациям непосредственно тех специалистов, которые будут готовить проект и работать на участке, чем руководствоваться советами с форумов и даже опытных знакомых.

Шаг 4. Выбрать материалы

Преимущества дерева — его натуральность и экологичность. Оно теплое, создает оптимальный микроклимат внутри дома, не нуждается в дополнительной отделке.

Минусы — высокая пожароопасность, поэтому дополнительный бюджет нужно предусматривать на защитные пропитки и другие противопожарные мероприятия, включая повышенный класс защиты при монтаже электрики. Кроме того, дерево чувствительно к влажности и вредителям, материал будет постоянно повреждаться. Однако это решается грамотным систематическим уходом.

Дом из оцилиндрованных бревен будет выглядеть основательно, как настоящая крепость. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что при кладке появляются щели, которые надо будет заделывать.

Более бюджетный вариант — клееный профилированный брус. Его получают путем продольного сращивания отдельных ламелей из цельного дерева (при этом волокна соседних фрагментов располагаются в разных направлениях). Это прочный материал, у которого нет усадки и трещин. Такие стены не требуют отделки ни внутри, ни снаружи, но так как максимальная толщина бруса 30 сантиметров, не в любом регионе из этого материала можно построить полностью энергоэффективный дом.

Еще один вариант деревянного строительства — каркасный дом (каркасно-щитовой, канадский, дом из сэндвич-панелей). Он собирается по принципу конструктора из готовых элементов: деревянного каркаса, обшитого фанерой или досками, между которыми находится утеплитель, обычно используется минеральная вата или пенополистирол.

Такой дом строится быстро, в нем можно сразу же начинать отделку, а не ждать высыхания раствора или усадки, он легкий и дает низкую нагрузку на фундамент.

Из минусов каркасных домов — сложности при проведении инженерных коммуникаций, трудоемкость финишной отделки, однообразность архитектуры.

Какая древесина лучше?

Чаще всего для деревянного дома используются хвойные породы древесины. Ель и сосна, в зависимости от места произрастания: в смешанном лесу, в плотном лесу, на опушке, на горке, около болота, в низине — могут значительно отличаться по плотности и маслянистости.

По стойкости к деформациям, по надежности удержания металлического крепежа ель ничем не уступает сосне. Из-за различий в клеточной структуре ель впитывает влагу меньше, чем сосна. Эта порода древесины в меньшей степени подвержена изменениям объема. Но стены, сложенные из сосны, «дышат» лучше всех.

Если принять теплозащиту стен из бревна или бруса сосны за 100%, то такие же стены из ели или кедра будут примерно на 10% теплее, чем из сосны, а из лиственницы — на 25-30% холоднее сосновых.

Виды дерева можно и нужно комбинировать: сосна — стены, лиственница — нижние венцы дома (так как не гниет от воды и влаги), дуб — оконные и дверные проемы, ель — балки перекрытий, стропильная система, доски для настила полов, потолков и кровель, липа и клен — резные и столярные работы.

У компании «УспехСтрой» собственное производство пиломатериалов из северного леса. Это позволяет вести гибкую ценовую политику, а клиент может быть уверен, что качественный материал для возведения дома всегда есть.

Еще один классический и проверенный временем материал для постройки дома — кирпич. Несмотря на появление массы альтернативных материалов, он остается самым популярным для возведения малоэтажного дома, так как позволяет воплотить в реальность проект любой сложности.

Его плюсы — высокая долговечность и прочность, устойчивость к огню, интерность к грызунам, насекомым и плесени. Минусы — необходимость тщательно подготавливать фундамент, так как кирпич — тяжелый материал, а кладку делают в несколько слоев, высокая трудоемкость работ и низкая скорость строительства, невысокие теплоизоляционные свойства. Кирпичный дом обходится дороже строительства из других материалов.

Шаг 5. Подготовить проект

Если говорить об интересах будущего хозяина, то проект дома нужен не только для расчета материалов и визуализации будущего строения. Он поможет избежать возможных ошибок и минимизирует риски при строительстве, следовательно, сбережет нервы, время и деньги.

Проект потребуется для получения разрешения на строительство и последующего ввода дома в эксплуатацию, а также получения на него паспорта ПИБ (Проектно-инвентаризационное бюро — современное название БТИ) для регистрации недвижимости.

Шаг 6. Продумать вентиляцию

Часто можно услышать мнение, что деревянные постройки являются «дышащими» и им не нужна специальная вентиляция, так как воздух и так поступает через щели между бревнами, в окна.

Но в настоящее время дома строятся так, что в них отсутствует циркуляция воздуха. Строители стараются сделать их как можно качественнее, а значит — не допустить сквозняков, щелей, максимально сохранить тепло. Окна и двери устанавливаются герметично, все стыки и зазоры обрабатываются специальными герметиками.

Поэтому система вентиляции в частном деревянном доме обязательно нужна. При этом необходимо учесть: сколько людей постоянно живет в доме, конфигурацию и особенности всех комнат, интенсивность перемещения воздуха.

Производительность вентиляции должна соответствовать определенным нормативам. Так, воздухообмен в жилой комнате должен быть 30 м3/час, а в кухне с электроплитой — 50 м3/час.

Шаг 7. Продумать установку окон и дверей

Окна и двери — это то, на чем часто пытаются экономить при строительстве, и устанавливают их самостоятельно, просто купив их в магазине. Но в случае с новым деревянным строением простого умения держать в руках инструмент недостаточно. Лучше доверить дело профессионалам.

Деревянный брус сохнет и через год или два дает существенную усадку. В этом случае окна и двери могут серьезно деформироваться или даже вылететь.

Ждать естественной усадки, конечно, не стоит, просто нужно позаботиться о правильной и надежной обсадной коробке, или окосячке. Это конструкция помогает укрепить прорезанные проемы под окна и двери.

Окосячка состоит из вершника (верхняя перекладина), порога (нижняя перекладина) и боковых стояков. При креплении окон и дверей к обсадной коробке оставляют небольшой зазор в один-два сантиметра. Этот зазор можно заделать обычной монтажной пеной, а после закрыть обналичкой. Пена никак не мешает «двигаться» дому, а коробка прекрасно «держит» оконные и дверные блоки.

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