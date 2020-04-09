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Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Новый рейтинг глав регионов по борьбе с коронавирусом показал, что одними из лучших борцов стали сибиряки, такие данные опубликовал Центр политической конъектуры.

По данным исследования, в десятку лучших губернаторов-борцов с коронавирусом вошли главы Бурятии (четвертое место), Кемеровской области (восьмое место) и Алтайского края(десятое место).

Благодаря главе Бурятии Алексею Цыденову открылись новые возможности диагностирования болезни. В Улан-Удэ открыты три лаборатории по тестированию на коронавирус, власти обещают открыть еще одну дополнительную лабораторию.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев организовал качественную и быструю обработку улиц дезинфицирующими средствами, а глава Алтайского края Виктор Томенко занялся образованием. В регионе запустили социальную сеть «Образование22» — электронную площадку для общения учителей, учеников и родителей. В социальной сети есть новостная лента, возможность общаться с другими участниками, задавать вопросы.

Первое место в рейтинге занимает глава Пермского края Дмитрий Махонин за поддержку бизнеса, второе — губернатор Мурманской области Андрей Чибис за финансовую поддержку населения и третье — руководитель Республики Карелии Артур Парфенчиков также за поддержку бизнеса.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

лачинов

Ну просто спас голодающих жителей Забайкалья. Через всю страну протянул руку помощи.Перевел бы уж деньгами,...

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.