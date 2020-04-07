Ростелеком удвоил коллекцию бесплатных фильмов и уроков

Видеосервис Wink Ростелекома в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента — смотреть фильмы, онлайн-тренировки, образовательные программы могут все желающие до конца апреля, сообщает пресс-служба компании.

С начала массовой самоизоляции россиян спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео с тренировками, кулинарными курсами, уроками.

«Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом Ростелекома Диана Самошкина.

По ее словам, потребление развивающего контента растет так быстро, что совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами — более 100 тысяч в день.

«Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Вечером 3 апреля Wink показал онлайн-концерт группы "Ария", который в это время вошел в ТОП-5 по ТВ-смотрению», — сказала Самошкина.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Более 5 тысяч наименований смотреть без оплаты могут действующие и новые подписчики Wink.

Как зарегистрироваться в Wink?

Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV, смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).