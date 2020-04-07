Зараженный красноярец посетил свободную от вируса Туву

Зараженный красноярец ездил в село Ырбан в Республику Тыва, местных жителей обследуют на наличие коронавируса, сообщил в соцсетях глава региона Шолбан Кара-Оол.

Тува вместе с Чукоткой и Республикой Алтай — последние регионы России, где нет ни одного случая заражения коронавирусом.

«Сегодня направляю в Тоджу бригаду эпидемиологов, инфекционистов, врачей на обследование местных жителей. Красноярские коллеги известили, что житель Красноярска с подтверждённым коронавирусом находился в нашем селе Ырбан. Будем надеяться, земляки, что гостил он в нашей республике здоровым. Прошу организованно пройти анализы, без ажиотажа и волнений», — написал Кара-Оол.