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Зараженный красноярец посетил свободную от вируса Туву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Зараженный красноярец ездил в село Ырбан в Республику Тыва, местных жителей обследуют на наличие коронавируса, сообщил в соцсетях глава региона Шолбан Кара-Оол.

Тува вместе с Чукоткой и Республикой Алтай — последние регионы России, где нет ни одного случая заражения коронавирусом.

«Сегодня направляю в Тоджу бригаду эпидемиологов, инфекционистов, врачей на обследование местных жителей. Красноярские коллеги известили, что житель Красноярска с подтверждённым коронавирусом находился в нашем селе Ырбан. Будем надеяться, земляки, что гостил он в нашей республике здоровым. Прошу организованно пройти анализы, без ажиотажа и волнений», — написал Кара-Оол.

Тема: Распространение коронавируса
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