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Описана типичная жертва коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Медики выделили группы самых уязвимых пациентов при коронавирусе, изучив статистику смертельных случаев в госпиталях провинции Ухань.

Большинство летальных исходов на начальном этапе вспышки COVID-19 пришлось на пациентов-мужчин старше 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями. Например, диабетом, ишемической болезнью сердца или гипертонией, пишет ATS Journals.

Отмечается, что средний возраст пациентов, попавших в больницы, составил 65,8 года, при этом 72,9% из выборки — мужчины. Женщины болели COVID-19 в тяжелой форме значительно реже, указывается в исследовании.

Среди наиболее распространенных симптомов медики выделили высокую температуру, которая наблюдалась практически у всех пациентов, а также одышку и слабость. Что касается кашля и болей в горле, то они фиксировались реже.

Тема: Распространение коронавируса
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