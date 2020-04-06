Описана типичная жертва коронавируса

Медики выделили группы самых уязвимых пациентов при коронавирусе, изучив статистику смертельных случаев в госпиталях провинции Ухань.

Большинство летальных исходов на начальном этапе вспышки COVID-19 пришлось на пациентов-мужчин старше 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями. Например, диабетом, ишемической болезнью сердца или гипертонией, пишет ATS Journals.

Отмечается, что средний возраст пациентов, попавших в больницы, составил 65,8 года, при этом 72,9% из выборки — мужчины. Женщины болели COVID-19 в тяжелой форме значительно реже, указывается в исследовании.

Среди наиболее распространенных симптомов медики выделили высокую температуру, которая наблюдалась практически у всех пациентов, а также одышку и слабость. Что касается кашля и болей в горле, то они фиксировались реже.