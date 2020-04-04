Глава «Вектора» оценил искусственное происхождение SARS-CoV-2

Новый коронавирус вряд ли создан человеком, заявил директор государственного научного центра «Вектор» в Новосибирской области Ринат Максютов.

Ученый признал, что современные возможности синтетической биологии позволяют создать вирус, при этом отличить синтетический вариант от природного невозможно. Заявление прозвучало в документальном фильме «Опасный вирус» на «России 1».

По оценке Максютова, SARS-CoV-2 больше всего напоминает вирус SARS, который вызвал атипичную пневмонию в 2002-2003 году. Сходство геномов составляет порядка 80%, при этом различия также достаточно серьезные.

«20% — это очень значительное отличие для того, чтобы такой коронавирус был синтезирован искусственно. Я уверен, что это природный вариант», — подчеркнул российский эксперт, который также отметил, что новая коронавирусная инфекция опаснее сезонного гриппа.

Максютов добавил, что летальность нового коронавируса составляет 4,5%, тогда как у сезонного гриппа она равна всего 0,1%. Кроме этого, вирус уже никуда не исчезнет и будет циркулировать в человеческой популяции наравне с другими сезонными заболеваниями.