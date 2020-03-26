Правительство России запросило чрезвычайные полномочия

Правительство России предложило наделить его полномочиями по введению режима чрезвычайной ситуации и повышенной готовности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно документу, данные режимы правительство сможет устанавливать как по всей стране, так и в конкретных регионах. Правительство также хочет устанавливать правила поведения при введении режима ЧС.

«Предлагается наделить правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее в Кремле заявили, что рассуждения о введении в России режима ЧС в связи с распространением коронавируса пока неуместны, так как ситуация в стране пока далека от масштабной эпидемии.