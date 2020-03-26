Роднянский снимет сериал о маньяке-таксисте из Хакасии

Дважды номинированный на премию «Оскар» продюсер Александр Роднянский снимет криминальную драму «Замерзшая земля» про маньяка-таксиста Дмитрия Лебедя из Хакасии.

По данным следствия, с 2013 по 2017 год Дмитрий Лебедь совершил убийство четверых человек, покушения на убийства, а также ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера и краж. Он работал водителем такси. От его действий пострадали 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы весной 2019 года.

«Замерзшая земля (Frozen Land) основана на реальной истории, и сценарист поместил в ее центре очень необычного героя: женщину, влюбленную в серийную убийцу… Замерзшая земля — захватывающий триллер и психологическая драма, которая ведет к очень драматичному и во многих отношениях неожиданному завершению», — сказал Роднянский изданию Variety.

Фильм будет состоять из восьми серий. Сценарий написал Сергей Калужановов, режиссером стала Дарья Жук.

«Она вела довольно обычную и унылую жизнь до встречи с Дмитрием Лебедем, серийным убийцей в центре Ледяной Земли, которого она считает любовью всей своей жизни. Она никогда не верила, что он способен совершать такие ужасные поступки, как изнасилование и убийство женщин», — говорит Роднянский.

Сериал производится компанией Non-Stop Production, контролируемой Роднянским. Среди проектов компании — собравшие множество призов кинофестивалей фильмы «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, а также призер Каннской программы «Уверенный взгляд» Кантемир Балагов «Лучший погонщик».