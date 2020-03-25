Зафиксированы новые заражения коронавирусом в России

За сутки в России выявлено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Большинство новых случаев выявлено в Москве — сразу 120.

По шесть случаев зафиксировано в Московской области и Крыму, по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — в Якутии и Оренбургской области, по два — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае.

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По одному заболевшему зафиксировано в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае. Всего новые случаи отмечены в 19 регионах.

Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Отмечается, что все инфицированные госпитализированы и находятся в специальных боксах.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658, из них 410 — в Москве, 29 человек выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. ВОЗ ранее объявила распространение коронавируса пандемией.